POL-D: Pempelfort: Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall mit E-Scooter

Mittwoch, 3. März 2021, 12.15 Uhr

Mit schweren Verletzungen wurde ein 50-jähriger Düsseldorfer am vergangenen Mittwoch (3.März) in ein Krankenhaus eingeliefert. Heute teilte der Mann der Polizei telefonisch mit, dass er in einen Unfall in Pempelfort verwickelt war. Die Polizei sucht nach Zeugen und dem möglichen Unfallverursacher.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der Mann zur Unfallzeit mit einem E-Scooter von der Nordstraße kommend auf der Fahrbahn der Münsterstraße in Richtung Moltkestraße unterwegs. Am rechten Fahrbahnrand standen zu diesem Zeitpunkt mehrere geparkte Fahrzeuge. Als der 50-Jährige die Autos passierte, öffnete plötzlich ein Unbekannter die Fahrertür eines hellen Kleinwagens, um aus dem Auto auszusteigen. Der Fahrer des E-Scooters wich der Tür aus, geriet ins Schlingern und kam schließlich zu Fall. Mit schweren Verletzungen wurde er umgehend in ein Düsseldorfer Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittler des zuständigen Verkehrskommissariats suchen jetzt Zeugen und den möglichen Unfallverursacher und fragen: Wer hat den Unfall am Mittwoch, 3. März zur Mittagszeit gesehen? Wer kann Angaben zum möglichen Unfallverursacher/Fahrer machen?

Hinweise werden unter 0211-8700 entgegengenommen.

