POL-D: Stadtmitte - Zwei Radfahrer kollidierten - 58-Jährige schwer verletzt - Blutprobe

Düsseldorf (ots) - Stadtmitte - Zwei Radfahrer kollidierten - 58-Jährige schwer verletzt - Blutprobe

Donnerstag, 21. Dezember 2017, 21.35 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Stadtmitte, bei dem zwei Radfahrer zusammenstießen, wurde eine 58 Jahre alte Frau schwer verletzt. Ihr wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf befuhr ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad den Fußgängerbereich der Schadowstraße in Richtung Am Wehrhahn. In Höhe der Schadowstraße/Berliner Allee kollidierte er mit der 58-Jährigen, die mit ihrem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und plötzlich einen "Schlenker" nach links machte. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Radfahrer zu Boden. Der 20 Jahre alte Mann verletzte sich leicht. Die 58-jährige Frau wurde so schwer verletzt, dass ein Rettungswagen sie in eine Klinik bringen musste. Da ein Alkoholtest einen positiven Wert ergab, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell