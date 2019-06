Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 60-Jähriger belästigt Kinder.

Lippe (ots)

Ein betrunkener 60-jähriger Mann aus Detmold sprach am Donnerstagmorgen Kinder auf dem Schulhof an der Adolf-Meier-Straße an. Gegen 10 Uhr soll er die dort spielenden Kinder verbal sexuell belästigt haben. Polizeibeamte nahmen den Mann mit zur Polizeiwache. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und der Personalienfestellung wurde der 60-Jährige wieder entlassen.

