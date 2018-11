POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Einbruch am Nachmittag

Lippe (ots) - Am Samstag kam es in Horn in der Straße Bornsberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier haben sich unbekannte Täter durch Aufhebeln des Wohnzimmerfenster Zugang verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht. Es wurde Bargeld und einige Armbanduhren, teils defekt, entwendet. Bei der Tatausführung wurden 2 Fenster und 1 Scheibe beschädigt. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei, Tel.: 05231 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell