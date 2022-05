FW-KLE: Ralph van Hoof von Leitung der Feuerwehr verabschiedet

Köln (ots) - Auf Grund von Wartungsarbeiten am Sender Langenberg wird am 27. April in der Zeit von 22:05 Uhr bis 00:00 Uhr der UKW-Empfang in den Gebieten Rhein Ruhr, Niederrhein, Münsterland und Köln/Bonn kurzzeitig unterbrochen sein. (Die Umschaltung beträgt jeweils unter 3 Sekunden) Betroffen sind folgende Kanäle und Programme: UKW Standort Langenberg 1Live (106,7 MHz) WDR 2 (99,2 MHz) WDR3 (95,1 MHz) WDR4 (101,3 ...

