API-TH: Betrunken mit dem Fahrrad auf der BAB

A4 Hermsdorfer Kreuz (ots) - Am heutigen Morgen gegen 07:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A4 kurz vor dem Hermsdorfer Kreuz in Fahrtrichtung Dresden. Ein 49-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem schwarzen Seat Leon den linken von drei Fahrstreifen, als ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem schwarzen Kombi rechts am Geschädigten vorbeizog und so knapp vor ihm einscherte, dass der 49-Jährige dem ...

