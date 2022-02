Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei Fahrt über BAB 71 beschädigt Containerabdeckung Kameras des Schmücketunnels

Heldrungen (ots)

Auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen fuhr am Donnerstagmorgen gegen 05:40 Uhr ein Lkw mit Anhänger in den Schmücketunnel ein. Während der Fahrt öffnete sich die Containerabdeckung des Anhängers und prallte gegen mehrere Kameras der Tunnelanlage. Der Lkw-Fahrer stoppte daraufhin am rechten Fahrbahnrand im Tunnel. Nach bisherigem Stand wurden fünf Kameras beschädigt. Der rechte Fahrstreifen der Tunnelröhre wurde gesperrt, so dass dem Verkehr in Richtung Sangerhausen lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung steht.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell