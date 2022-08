Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Die vergessene Handbremse in Sachsenbrunn

Hildburghausen (ots)

Am 19.08.2022 meldete sich gegen 11 Uhr eine Fahrzeughalterin aus Sachsenbrunn bei der Polizei in Hildburghausen, um ihr Auto als gestohlen zu melden. Bei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellte sich dann jedoch heraus, dass die Fahrzeughalterin ihr Fahrzeug nicht vorschriftsgemäß mit angezogener Handbremse beim Be- und Entladen abstellte. Durch ein Gefälle verselbstständigte sich das Auto und rollte dabei ca. 200 Meter vom Wohnhaus weg. Es stieß gegen einen massiven Zaunpfosten, danach gegen einen geparkten PKW und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt, aber ein hierdurch verursachter Sachschaden konnte nicht vermieden werden.

