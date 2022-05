LPI-SHL: Ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs

Suhl (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 08:00 Uhr, in eine Finnenhütte "Am Himmelreich" in Suhl ein und entwendeten zwei Kettensägen und einen Bandschleifer im Wert von ca. 700 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum am betreffenden Objekt beobachtet haben, werden geten, sich telefonisch mit der Suhler Polizei (03681 369-0) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

