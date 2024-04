Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Pkw-Diebstahl

Schlotheim (ots)

In Schlotheim nutzten zwei Langfinger am Dienstagnachmittag eine kurze Gelegenheit zum Diebstahl eines Fahrzeuges. Dessen Besitzer hatte sich kurz von seinem Pkw abgewendet, um den Kia in eine Garage zu stellen, als zwei Unbekannte plötzlich in dem Auto davonfuhren. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten einen jugendlichen Tatverdächtigen ermitteln, welcher im Verdacht steht, das Fahrzeug gemeinsam mit einem weiteren Minderjährigen entwendet zu haben. Zu den genauen Tatumständen ermittelt die Polizei. Da der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem einen Gegenstand bei sich führte, der unter die Vorschriften des Waffengesetzes fällt, ermittelt die Polizei wegen weiterer Delikte. Nachdem die Beamten das Fahrzeug aufgefunden und Spuren am Fahrzeug gesichert haben, konnte dieses wieder an den rechtmäßigen Eigentümer herausgegeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell