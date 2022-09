Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

Artern (ots)

Zu einem Diebstahl eines roten Damenrades der Marke Mifa kam es gestern in der Zeit zwischen 13.20 und 15.15 Uhr. Das Rad stand mit einem Fahrradschloss gesichert an einem Gebäude in der Alten Poststraße. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

