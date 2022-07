LPI-NDH: Kennzeichen gestohlen

Mühlhausen (ots) - Unbekannte stahlen gestern Abend, gegen 23 Uhr, mehrere Gerüstteile von der Ladefläche eines In der Klinge geparkten Lkw. Zeugen beobachteten das diebische Duo, das in Richtung Güterbahnhof davonlief. Beide Diebe waren dunkel gekleidet, trugen kurze Hosen und einer ein schwarzes Achselshirt. Wem sind gestern Abend zwei Männer aufgefallen, die Gerüstteile bei sich hatten? Wo sind plötzlich Gerüstteile aufgetaucht? Hinweise nimmt die Polizei in ...

