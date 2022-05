Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochstart führt zu schweren Verletzungen

Oldisleben (ots)

Am 25.05.2022 gegen 21:35 Uhr beabsichtigte ein 20 jähriger Mann mit der von ihm genutzten KTM einen Hochstart, auch Wheelie genannt, in der Heldrungener Straße durchzuführen. Hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über das Kraftrad. Während das Fahrzeug mit einem geparkten Pkw kollidierte, stürzte der Mann und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

