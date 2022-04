Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Baustellen

Bad Langensalza (ots)

Unbekannte verschafften sich von Sonntag zu Montag auf einer Baustelle in der Hannoverschen Straße gewaltsam Zutritt in mehrere Baucontainer. Hieraus stahlen der oder die Täter Coronatests. Aus drei abgestellten Baufahrzeugen zapften die Täter ca. 70 Liter Diesel. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Erst vor zwei Wochen hatten Diebe die Baustelle heimgesucht. Auch in der Winkelgasse schlugen Diebe auf einer Baustelle am zurückliegenden Wochenende zu. Hier kam verschiedenes Baumaterial weg. In Nägelstedt klauten Unbekannte von einer Baustelle Stromkabel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310.

