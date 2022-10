Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Junge Diebin gestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Donnerstagnachmittag stellte eine Mitarbeiterin eines Discounters in der Hermsdorfer Erich-Weinert-Straße eine Ladendiebin. Die 12-Jährige hatte versucht Schmuck im Wert von zwölf Euro in ihrem Rucksack am Kassenbereich vorbeizumogeln, was jedoch misslang. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde das Mädchen an ihre Eltern übergeben.

