Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Arbeit bestohlen

Jena (ots)

Auf Arbeit bestohlen wurde eine 18-Jährige am Dienstag in Jena. Die junge Frau legte ihren Rucksack, in dem sich auch die Geldbörse mit circa 70 Euro Bargeld befand, in ihren Spind. Im Laufe des Tages bereicherte sich dann ein Unbekannter und entwendete das Geld aus dem Rucksack. Hinweise zum möglichen Langefinger liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell