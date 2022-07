Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zweifacher Täter

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstag fiel den Beamten der Polizei Saale Holzland eine männliche Person in Kahla gleich zweimal auf. In den Mittagsstunden ging die Meldung ein, dass eine männliche Person soeben ein angeschlossenes E-Bike, welches in der Bachstraße abgestellt war, wegetragen habe. Ein Zeuge sprach den Täter an, worauf dieser das Rad abstellte und das weitere Treiben aus vermeintlich sicherer Entfernung zusah. Doch die Beamten erblickten den 22-Jährigen und konfrontierten ihn mit seiner Handlung. Nur wenige Stunden später geriet genau dieser 22-Jährige erneut in den Fokus der Beamten. Wie eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Oberbachweg mitteilte, versuchte eine männliche Person mehrfach in eine Wohnung des Hauses zu gelangen. Jedoch wohne diese nicht hier. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass der 22-Jährige mehrfach gewaltsam versuchte die Tür einer, seit kurzem leerstehenden, Wohnung zu öffnen. Dies gelang zwar nicht, dafür erhielt der junge Mann jedoch seine zweite Anzeige an einem Tag.

