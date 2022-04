LPI-J: betrunken auf E-Scooter unterwegs - Führerschein abgenommen

Weimar (ots) - Unbekannte Diebe brachen in der Zeit von Mittwoch, dem 20.04.2022 bis Samstag, den 23.04.2022 in ein leerstehendes und in Sanierung befindliches Reihenhaus in der Max-Reichpietsch-Straße in Schöndorf ein. Der/die Täter drangen über ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten aus dem Haus Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 700 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

