LPI-GTH: Verkehrsunfall beim Wenden - zwei Leichtverletzte

Landkreis Gotha (ots) - Ein oder mehrere Personen verschafften sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zugang zu mehreren Imbisswagen im Landkreis Gotha. Betroffen waren Imbissstände in der Bürgeraue und Harjesstraße in Gotha sowie in der Gottlieb-Daimler-Straße in Schwabhausen. Der Sachschaden beträgt jeweils ca. 200 Euro. Nach vorliegenden Informationen erbeuteten die Täter in einem Fall eine geringe Menge ...

mehr