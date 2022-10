Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor Schockanrufen

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag kam es erneut zur einer Vielzahl sog. Schockanrufe. Bei den Tätern handelt es sich um Trickbetrüger, die durch das Vortäuschen falscher Tatsachen versuchen, Geld von ihren Opfern zu erlangen. In den vorliegenden Fällen täuschten die Anrufer vor, dass ein nahes Familienmitglied einen Unfall verursacht habe und dabei sei eine Person ums Leben gekommen. Es sei nun eine Geldzahlung als Kaution zur Verhinderung der Haft erforderlich. Eine 65-Jährige aus Neudietendorf erkannte den Trickbetrug gestern zunächst nicht und nur dank der Aufmerksamkeit eines Familienmitglieds konnte ein hoher finanzieller Schaden verhindert werden. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Maschen. Angehörige werden gebeten, Senioren zu sensibilisieren. Geben Sie am Telefon keine Informationen über ihre finanzielle Situation preis und lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen. Kontaktieren Sie Angehörige, Freunde oder Bekannte bei Zweifeln an der Echtheit eines Anrufs. (db)

