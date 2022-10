LPI-GTH: Einbruch in 3-Seiten-Hof - Zeugen gesucht

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Die Gothaer Polizei ermittelt seit heute Morgen in mehreren Fällen des Diebstahls aus Fahrzeugen. In der zurückliegenden Nacht verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu einem geparkten Dacia und Citroen in der Zinzendorfstraße sowie einem Renault in der Bahnhofstraße. Die Täter zerstörten Scheiben der Fahrzeuge und erbeuteten aus dem Inneren u.a. Zigaretten ...

