LPI-GTH: Dieselkraftstoff entwendet- Zeugensuche

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots) - Am 02. Oktober, gegen 21.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Herbslebener Straße. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW befuhr einen Feldweg von Richtung Herbsleben in Richtung Dachwig. Am Ortseingang kam der Mann mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Gartenzaun und darauffolgend mit einem Ziegenstall. Der augenscheinlich alkoholisierte Fahrzeugführer wurde zur Blutentnahme in ein ...

