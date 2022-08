LPI-GTH: Über drei Promille auf dem Rad

Gräfenroda (ots) - Donnerstagnacht gab es im Pfarramt Gräfenroda ungebetenen Besuch von Einbrechern. Diese hatten eine Tür zum Haus aufgebrochen und von dort neben Bargeld auch Computertechnik und Schlüssel der Kirchgemeinde entwendet. Die Polizei wurde alarmiert und hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 in Verbindung zu setzen. (ef) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

