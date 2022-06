Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Container am Sportgelände

Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Bisher Unbekannte verschafften sich vermutlich zwischen dem 15. und dem 16. Juni auf nicht bekannte Art und Weise Zutritt zu den Containern am Sportgelände Im Straßfeld, in denen Trainingsgegenstände gelagert werden. Der Wert des erlangten Beutegutes ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. An den Containern entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. (mm)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell