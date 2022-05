LPI-GTH: Tauchpumpe gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Heute Morgen ereignete sich gegen 10.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Bürgeraue im Bereich der Bushaltestelle am Myconiusplatz. Die Geschädigte hielt sich zunächst an der Bushaltestelle auf, gelangte dann jedoch aus bislang ungeklärter Ursache auf die Straße. Zur gleichen Zeit fuhr der 55 Jahre alte Fahrer eines Busses an die Haltestelle und es kam zum Zusammenstoß. Die Dame verletzte sich ...

