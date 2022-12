Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fensterscheibe beschädigt

Greiz (ots)

Greiz: Am 04.12.2022, zwischen 04:00 und 19:55 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe an einem Imbiss in der Bruno-Bergner-Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell