Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Körperverletzungsdelikt in der Nürnberger Straße Aktualisierung der Personenbeschreibung

Gera (ots)

Gera: Am 23.07.2022, gegen 22:00 Uhr kam es zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 27 Jahre alten Mannes in der Nürnberger Straße in Gera. Nunmehr liegt eine detaillierte Personenbeschreibung der beiden alkoholisierten Angreifer vor:

Täter 1: männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, deutscher Phänotyp, kurze geschorene Haare, bekleidet mit weißem T-Shirt, führte schwarzen Rucksack mit

Täter 2: männlich, 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dünne Statur, deutscher Phänotyp, längere schwarze Haare, vermutlich nach oben gebunden/gesteckt

Beide Täter saßen vor dem Angriff auf einer Parkbank unmittelbar vor der Unterführung in der Nürnberger Straße.

Die Kripo Gera sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise zu den Tätern bzw. der Tat geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden. (KR)

"Pressemeldung vom 25.07.2022

LPI-G: Zeugen zu Körperverletzung gesucht Gera Gera: Aufgrund einer gemeldeten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kamen Samstagabend (23.07.2022), gegen 22:00 Uhr Polizeistreifen in der Nürnberger Straße zum Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 27-Jährigen in Bereich dieser Straße (unterhalb eines dortigen Supermarktes) von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und beleidigt wurde. In der Folge griffen die beiden Männer den 27-Jährigen mit mehreren Faustschlägen und Tritten gegen den Kopfbereich an. Nach dem Angriff flüchten die Täter unerkannt. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise geben können. Beschreibung der Angreifer. Männlich, ca. 180 cm groß, mitteleuropäischer Phänotyp, einer der beiden trug ein weißes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)"

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell