Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kraftfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: Am Freitag (24.12.2022), gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 20-jährige VW-Fahrerin die Bahnhofstraße. Am Abzweig zur Triptiser Straße kollidierte sie mit einem Pkw Mazda, dessen 62-jähriger Fahrer diese Straße befuhr. Durch die Kollision wurde die Frau verletzt, an beide Fahrzeuge entstanden Sachschäden. Sie mussten abgeschleppt werden.

