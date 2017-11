Feuerwehr Weeze: Einsatzreicher Mittwoch

6 weitere Medieninhalte

Weeze (ots) - Bereits um 5.39 Uhr wurden die Kameraden des LZ Weeze und der LG Wemb zum Einsatz alarmiert. Gemeldet war eine eingeklemmte Person. Nach einem Verkehrsunfall konnte eine die Person das Fahrzeug nicht mehr selbständig verlassen. Sie wurde befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Auslaufende Betriebsmittel wurden aufgenommen und die Polizei bei der Unfallaufnahme durch Ausleuchten unterstützt. Zur gleichen Zeit wurden die Kameraden der Feuerwehr Weeze erneut alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete dieses Mal Fahrzeugbrand auf der Industriestraße. Die eingesetzten Kräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle und übergaben die Einsatzstelle zur weiteren Brandursachenermittlung der Polizei. Als freiwillige Feuerwehr sind alle Kameraden ehrenamtlich in der Feuerwehr tätig und gingen nach den Einsätzen wieder ihren regulären Berufen nach. Während sich gegen Abend die meisten auf ihren wohlverdienten Feierabend freuten, wurden wir erneut alarmiert, nachdem es auf der B9 in Höhe Tierpark, zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Auch hier wurden auslaufende Betriebsmittel aufgenommen und die Einsatzstelle anschließend der Polizei übergeben. An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Arbeitgebern für ihr Verständnis und die Unterstützung sowie den Kameraden für ihren Einsatz.

