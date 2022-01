Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche von Fahrerin touchiert

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sieker - Beamte des Verkehrskommissariat 1 suchen eine Frau, die am Samstag, 15.01.2022, zwei Jugendliche an der Detmolder Straße mit ihrem Kleinwagen erfasste und anschließend flüchtete.

Der 13-jährige Junge und das 17-jährige Mädchen gingen zu Fuß auf dem Gehweg der Detmolder Straße in Richtung stadtauswärts. Gegen 20:44 Uhr waren sie auf der Höhe eines Fitnessstudios in der Nähe der Wismarer Straße, als eine Pkw-Fahrerin vom Parkplatz auf die Detmolder Straße in Richtung Otto-Brenner-Straße fahren wollte.

Zunächst blieb die Fahrerin stehen, versicherte sich jedoch nur, ob Fahrradfahrer von der linken Seite kämen. Beim Befahren der Detmolder Straße touchierte sie die von rechts kommenden Jugendlichen und verletzte sie leicht.

Im Anschluss entfernte sich die Frau von der Unfallstelle.

Die Teenager erinnern sich, dass die Frau etwa 20 bis 25 Jahre alt war, blonde Haare hatte und einen roten Kleinwagen mit Gütersloher Kennzeichen fuhr.

Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell