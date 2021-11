Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht im Einmündungsbereich

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Die Polizei sucht einen Autofahrer, der bereits am Mittwoch, 10.11.2021, an einer Einmündung des Stadtrings eine Radfahrerin nicht passieren ließ.

Eine 27-jährige Bielefelderin meldete sich eine Woche später bei der Polizei, weil sie wegen eines Pkw abbremsen musste und leicht verletzt wurde. Sie war gegen 08:00 Uhr auf dem Radweg am Stadtring in Richtung der Germanenstraße unterwegs.

An der Einmündung der Gaswerkstraße hielt ein unbekannter Fahrer mit seinem Pkw nicht an und bog nach rechts ab. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, bremste die 27-Jährige ihr Fahrrad stark ab und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen an einem Knie zu.

In Höhe der Westfalenstraße schloss die Radfahrerin zu dem beteiligten Auto auf. Der Fahrer soll sich entschuldigend geäußert haben und gewendet haben, um auf dem Stadtring in Richtung der Gütersloher Straße weiter zu fahren.

Die Beschreibung des beteiligten Fahrers:

Der Mann war circa 50 Jahre alt. Er hatte eine Glatze und einen Drei-Tage-Bart. Sein Pkw soll dunkel, eventuell grau, gewesen sein.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell