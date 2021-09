Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Wohnhaus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Einbrecher haben am Freitagnachmittag, 10.09.2021, die kurze Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses ausgenutzt und sind an der Bodelschwinghstraße in Brackwede eingebrochen.

In dem Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 15:20 Uhr erschienen unbekannte Täter auf dem Privatgrundstück, das sich in der Nähe der Einmündung Am Frölenberg befindet. Um in das Haus zu gelangen, beschädigten sie ein Fenster. Die Einbrecher suchten in mehreren Zimmern nach lohnender Beute und verschwanden unerkannt. Bislang ist der Polizei der Umfang der gestohlenen Gegenstände noch nicht bekannt.

Hinweise zu dem Einbruch bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

