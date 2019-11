Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerin bei Unfallflucht verletzt

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Mitte - Eine 26-jährige Bielefelderin befuhr mit ihrem Fahrrad am Samstag, 09.11.2019, gegen 02:50 Uhr, die Otto-Brenner-Straße aus Richtung Oldentruper Straße kommend in Richtung Heeper Straße. In Höhe der Hausnummer 135 ist es nach Angaben der Radfahrerin zu einem Kontakt mit einem in gleicher Fahrtrichtung fahrenden, nicht näher beschreibbarem, Fahrzeug gekommen. In Folge des Zusammenpralls stürzte die Radfahrerin. Der andere Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Die Polizei bittet den Fahrzeugführer und Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell