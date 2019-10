Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei alkoholisierte Autofahrer mit auffälliger Fahrweise

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Dienstag, 29.10.2019, sind zwei Autofahrer auf der Eckendorfer Straße aufgefallen. Beide Fahrer fuhren in Schlangenlinie und steuerten in den Gegenverkehr - ohne dabei einen Unfall zu verursachen.

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Lemgo hatte gegen 08:30 Uhr einen weißen Bulli in Schlangenlinie fahrend bemerkt und die Einsatzleitstelle der Polizei informiert, die einen Streifenwagen auf die Eckendorfer Straße schickte.

Der Autofahrer benutze mit dem Transporter beide Fahrstreifen in Richtung Innenstadt und wäre beinah mit einem Lkw im Gegenverkehr und einer Leitplanke kollidiert.

In Höhe der Ziegelstraße stoppten Streifenbeamte einen 52-jährigen Bielefelder am Steuer des VW Transporters. Für den angetrunkenen Autofahrer endete die Fahrt. Der 52-Jährige musste die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Bielefelder Krankenhaus begleiten. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Um 19:32 Uhr fuhr ein 57-jähriger Bielefelder auf der Oelmühlenstraße hinter einem schwarzen VW Golf her. Er alarmierte die Polizei, weil der Golf-Fahrer immer wieder in den Gegenverkehr und auf den Gehweg fuhr.

Auf der Eckendorfer Straße gelang es schließlich Streifenbeamten, den VW Golf anzuhalten. Zuvor hatte der 66-jährige Fahrer nicht auf die Signale zum Stoppen reagiert und der Fahrer des Streifenwagens musste Ausweichen, damit der Golf nicht gegen das Polizeiauto stieß.

In Höhe eines Baumarktes an der Einmündung Finkenstraße lenkte der 66-jährige Bielefelder stark nach rechts und kam auf dem Gehweg zum Stillstand. Nachdem der Golf-Fahrer mehrere Anläufe benötigte, um seine verriegelte Fahrertür zu öffnen, strömte Alkoholgeruch aus dem Innenraum. Eine Ärztin entnahm dem 66-Jährigen eine Blutprobe auf der Polizeiwache Ost. Die Beamten stellten den Führerschein sicher.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell