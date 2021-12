Polizei Köln

POL-K: 211229-1-LEV Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfällen in Leverkusen schwer verletzt

Köln (ots)

Bei Verkehrsunfällen in den Leverkusener Stadtteilen Opladen und Alkenrath sind am Dienstagabend (29. Dezember) zwei Fußgänger (45, 49) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die verletzten Männer zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Das Verkehrskommissariat 2 hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Unfälle im Detail

Leverkusen-Opladen, Pommernstraße:

Beim Überqueren der Fahrbahn der Pommernstraße wurde der 45-Jährige kurz vor 19 Uhr von dem Opel eines 37-Jährigen erfasst. Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Während der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Pommernstraße in Höhe der Unfallörtlichkeit und leiteten den Verkehr ab.

Leverkusen-Alkenrath, Alkenrather Straße/Otto-Müller-Straße:

Gegen 21.15 Uhr fuhr eine 59 Jahre alte Frau den querenden 49-jährigen Fußgänger beim Linksabbiegen von der Alkenrather Straße auf die Otto-Müller-Straße mit ihrem Audi an. Der Leverkusener erlitt dabei schwere Rückenverletzungen. (mw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell