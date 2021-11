Polizei Köln

POL-K: 211103-3-K Mit Messer bedroht und Bargeld erbeutet - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem Mann, der am Mittwochmorgen (3. November) gegen 05:18 Uhr einen 19-Jährigen in Köln-Pesch auf einem Feldweg kurz vor der Unterführung der BAB 1 in Höhe der Johannesstraße überfallen haben soll. Nach Aussage des Überfallenen soll der Gesuchte ihn mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Bargeldes gezwungen haben. Danach sei der Täter in Richtung Lindweiler weggelaufen.

Der etwa 1,85 Meter große Mann soll akzentfrei deutsch gesprochen und eine blaue Jeans, dunkle Schuhe, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Basecap, eine blaue OP-Maske sowie einen Ring am rechten Ringfinger getragen haben.

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (wi/de)

