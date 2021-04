Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zollkontrolle: Marihuana unterm Reserverad

Esslingen (ots)

Bei Kontrollen auf der Autobahn 8 am Ostersonntag in Höhe Wendlingen haben Zoll-beamte einer Pfullinger Kontrolleinheit 500 Gramm Marihuana (brutto) in der Reserveradmulde eines PKWs aus Österreich gefunden.

Das Fahrzeug war mit einem 36-jährigen und einem 24-jährigen Mann besetzt, die angaben, auf der Durchreise zu sein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass keiner der beiden in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weil ein durchgeführter Drogen-Schnelltest positiv anzeigte, durchsuchten die Zöllner den PKW, wo sie dann das Rauschgift unter dem Reserverad fanden.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die Männer ein und informierten das Zollfahndungsamt Stuttgart für weitere Ermittlungen.

Der 24-jährige Beschuldigte wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Gegen den 36-jährigen serbischen Staatsangehörigen beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart den Erlass eines Haftbefehls, der durch den zuständigen Haftrichter abgelehnt wurde.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell