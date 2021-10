Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Blinder Passagier auf LKW am Zollamt entdeckt

Rosenheim, Bad Reichenhall (ots)

Am vergangenen Freitag beantragte der Fahrer eines serbischen LKWs beim Zollamt Bad Reichhall-Autobahn für 170 Kleiderspinte die Abfertigung zum freien Verkehr. Als alle Formalitäten erledigt waren, durfte der LKW-Fahrer die in Serbien an dem Auflieger angelegten Plomben entfernen. Kurz nachdem er das Zollgebäude dafür verlassen hatte, kam er zurück und berichtete den Zollbeamten, dass er nach Entfernen der Plombe und anschließendem öffnen einer Türe einen Mann auf seinem Auflieger entdeckt habe.

Daraufhin begleiteten ihn drei Beamte u.a. mit Ersthelferausstattung und öffneten gemeinsam die Türe, der junge Mann saß immer noch dort und gab zu verstehen, dass er gesundheitlich soweit in Ordnung wäre. Die zuständige Bundespolizei Freilassing wurde informiert und übernahm den kooperativen blinden Passagier zur weiteren Klärung und Behandlung.

Original-Content von: Hauptzollamt Rosenheim, übermittelt durch news aktuell