HZA-HN: Gut versteckt - vom Zoll entdeckt/ Zöllner finden Marihuana in Postpaketen

Bei verdachtsunabhängigen Kontrollen in einem Verteilzentrum eines Paketdienstleisters Mitte vergangener Woche stellten Heilbronner Zöllner über acht Kilogramm Rauschgift sicher.

Eines der beiden Pakete enthielt eine transparente Kunststoffbox, in der sich circa 2000 Gramm wiederum mit Folie umwickelte und getrocknete Marihuanablüten befanden. "Bei der Verpackung der anderen Lieferung hat sich der Versender noch mehr Arbeit gemacht," so eine am Aufgriff beteiligte Zöllnerin. Das Gewicht des in sechs Kunststoffverpackungen eingewickelten Marihuanas, das sich in einer offenbar eigens gezimmerten Holzkiste befand, betrug über sechs Kilogramm.

Beide Sendungen wurden aus Spanien versendet und waren an zwei Empfänger gerichtet, die außerhalb des Zuständigkeitsbezirks des Heilbronner Zolls wohnhaft sind. Die noch andauernden Ermittlungen zu den beiden Vorgängen erfolgen daher durch die zuständigen Zollfahndungsdienststellen.

