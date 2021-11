Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Über 400 gefälschte Markenartikel beim Zoll in Düsseldorf sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Der Düsseldorfer Zoll stellte insgesamt 424 Stück gefälschte Markenartikel namhafter Hersteller sicher. Am 09.11.2021 kontrollierten Zöllner des Zollamts Düsseldorf Flughafen eine Frachtsendung, welche aus der Türkei über Deutschland nach Kamerun unterwegs war und fanden bei der Kontrolle der Waren auf Anhieb mehrere Packstücke mit gefälschten Artikeln, darunter Taschen, Schuhe, Hemden, Hosen, Gürtel und dergleichen. Diese befanden sich in loser Schüttung und in bunter Mischung in den Paketen und waren von minderwertiger Qualität, so dass die Beamten schnell davon ausgingen, dass es sich hier um augenscheinliche Fälschungen handelte.

Diese Tatsache wurde im Nachgang auch von den Markeninhabern bestätigt. Die insgesamt 208 kg gefälschter Waren wurden durch das Zollamt sichergestellt und werden nach Abschluss des Verfahrens vernichtet.

