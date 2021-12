Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Neueröffnung des Zollamtes Aschersleben im Industriegebiet "Zornitzer Weg"

Magdeburg / Aschersleben (ots)

Bereits am 20.12.2021 begann der Dienstbetrieb des Zollamtes Aschersleben in der neuen Liegenschaft im Industriegebiet "Zornitzer Weg" in der Heinrich-Lapp-Str. 14 in 06449 Aschersleben.

Mit dem neuen Zollamtsgebäude steht den Partnern der Wirtschaft, den Bürgern und natürlich auch den Beschäftigten des Zollamtes eine moderne Liegenschaft mit 5.480 Quadratmetern Gesamtfläche zur Verfügung, welche an die Bedürfnisse der Zeit angepasst ist. So ist beispielsweise die Barrierefreiheit vollumfänglich gegeben. Durch die neue Standortwahl an der Bundesautobahn 36 ist auf die gute Erreichbarkeit des Amtes besonders geachtet. Auch sind ausreichend Parkplätze, E-Ladesäulen und Abfertigungsflächen vorhanden.

Das Zollamt Aschersleben ist örtlich zuständig für die Landkreise Harzkreis, Mansfeld-Südharz und teilweise für den Salzlandkreis und den Bördekreis. Hier können u.a. folgende zollrechtliche Belange für Wirtschaftsbeteiligte und Privatpersonen vorgenommen werden:

- Erhebung von Zöllen, Verbrauchsteuern und der Einfuhrumsatzsteuer - Durchführung von Zollabfertigungen und Zollkontrollen - Abfertigung von zur Ausfuhr bestimmten Waren als Ausfuhrzollstelle - Abfertigung von Versandverfahren, hierbei Tätigkeiten als o Abgangsstelle (bei der Eröffnung von Versandverfahren) o Durchgangsstelle oder o Bestimmungsstelle (bei der Beendigung von Versandverfahren) - Postabfertigung für Privatpersonen - Aufgabenwahrnehmung als Kontaktstellen für die Kraftfahrzeugsteuer

Die Öffnungszeiten werden weiterhin wie gewohnt aufrechterhalten. Diese sind für die allgemeine Warenabfertigung wie folgt:

Montag, Mittwoch und Donnerstag 07:00 - 16:00 Dienstag 07:00 - 18:00 Freitag 07:00 - 13:00

Für die Postabfertigung sowie Belange der Kraftfahrzeugsteuer:

Montag, Mittwoch und Donnerstag 07:00 - 15:30 Dienstag 07:00 - 17:30 Freitag 07:00 - 12:30

