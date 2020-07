Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (278/2020) Versuchte Sprengung: Zigarettenautomat in Walkenried beschädigt

Göttingen (ots)

Walkenried, Nordhäuser Straße Dienstag, 28. Juli 2020, gegen 22.30 Uhr

WALKENRIED (jk) - Vermutlich mittels eines Böllers haben Unbekannte am Dienstagabend (28.07.20) an der Einfahrt zum Freizeitzentrum von Walkenried (Landkreis Göttingen) versucht, einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Das Vorhaben schlug fehl. An dem Gerät entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 1.600 Euro. Durch einen lauten Knall wurde gegen 22.30 Uhr ein Anwohner auf die Tat aufmerksam. Beim Blick aus dem Fenster konnte der Zeuge nach eigenen Angaben zwei dunkel gekleidete, mutmaßlich junge Männer mit Rädern davonfahren sehen. Die weiteren Ermittlungen der Polizei Bad Lauterberg dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter der 05524/9630 entgegengenommen.

