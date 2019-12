Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (645/2019) Feuer in Mehrparteienhaus mit bislang sechs verletzten Personen

Göttingen (ots)

Göttingen, Sollingstraße, Sonntag 01.Dezember 2019, gegen 18:55 Uhr

GÖTTINGEN (so)- In einem Mehrparteienhaus in Göttingen kommt es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Flurbereich. In dessen Folge werden mehrere Personen verletzt und mit Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus verbracht. Das Feuer kann durch die Berufsfeuerwehr Göttingen gelöscht werden, alle Wohnungen sind weiterhin bewohnbar. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an, es wird nachberichtet.

