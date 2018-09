POL-GÖ: (458/2018) Einbruch in Bekleidungsgeschäft in Göttingen

Göttingen (ots) - Göttingen, Kurze Straße in der Nacht zu Donnerstag, 6. September 2018

GÖTTINGEN (jan) - Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag (06.09.18) in ein Geschäft in der Kurze Straße in Göttingen eingedrungen und haben aus dem Verkaufsraum Bekleidungen gestohlen.

Nach derzeit vorliegenden Informationen drangen die Täter gewaltsam durch die Eingangstür in den Laden ein und stahlen nach ersten Kenntnissen verschiedene Bekleidungsgegenstände in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages.

Hinweise bitte an die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115.

