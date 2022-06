Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Vollsperrung der Flachstraße in Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden-Dotzheim, Flachstraße,

ab Mittwoch, 29.06.2022, 09:20 Uhr bis auf Weiteres,

(jul) Aufgrund eines Unfalles ist die Flachstraße in Wiesbaden in Höhe der Brücke der Aartalbahn in beide Richtungen für Fahrzeuge und Fußgänger voll gesperrt.

Am Mittwochmorgen um ca. 09:20 Uhr kam es in der Flachstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und der Brücke der Aartalbahn. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem Lkw, sowie der Brücke Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch den Zusammenstoß die Statik der Brücke der Aartalbahn beeinflusst wurde, muss die Flachstraße in beide Richtungen in Höhe der Brücke bis auf Weiteres für den Fahrzeug-und Personenverkehr voll gesperrt werden. Ein Sachverständiger wurde mit der Begutachtung der Brücke beauftragt. Die Absperrmaßnahmen bleiben zunächst bis zu der Begutachtung der Brücke am Donnerstag, den 30.06.2022 bestehen. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

