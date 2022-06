Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Trauriges Ende des Pfingstwochenendes - Drei Tote nach Verkehrsunfällen in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Platter Straße und Wiesbaden, Lahnstraße Montag, 06.06.2022, 23:45 Uhr und Dienstag, 07.06.2022, 02:30 Uhr

(js) Zwei schwere Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Wiesbaden forderten in der Nacht von Montag auf Dienstag insgesamt drei Todesopfer. Am späten Montagabend, gegen 23:45 Uhr, befuhr ein 37-jähriger die Platter Straße stadtauswärts, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verlor und mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum kollidierte. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer, ein 34-jähriger Mann, wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Platter Straße komplett gesperrt. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, ereignete sich ein weiterer schwerer Verkehrsunfall in der Lahnstraße, bei welchem zwei Personen ihr Leben verloren. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein mit zwei männlichen Personen besetzter Pkw die Lahnstraße in Fahrtrichtung Chausseehaus. Ebenfalls aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass dieses von der Fahrbahn abkam, mit einem Baum kollidierte und sich überschlug. Die zwei Insassen, ein 22-jähriger sowie ein 27-jähriger verstarben noch an der Unfallstelle. Auch hier wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Unfallzeugen werden gebeten sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell