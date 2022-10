POL-PPKO: Einbruch in der Casinostraße - Zeugen gesucht

Koblenz (ots) - Am Samstag, den 22.10.2022 gegen 19:50 Uhr wollte eine Streifenwagenbesetzung der Polizei Koblenz einen Rollerfahrer in der Clemensstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Zunächst kam der Fahrer den Anhaltesignalen vermeintlich nach und hielt mit seinem Kraftrad am Straßenrand an. Als die Beamten den Streifenwagen verließen, flüchtete der Beschuldigte jedoch mit seinem Leichtkraftrad in Richtung ...

mehr