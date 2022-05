Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflüchtiger beschädigt Pkw, Poller und Laterne

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, den 12.05.2022 gegen 14:30 Uhr meldete ein unabhängiger Zeuge eine nicht gerade dezente Unfallflucht auf dem Parkplatz des Lidlmarktes in der Ernst-Abbe-Straße in Koblenz. Demnach beobachtete er, wie der Fahrer eines Pkw zunächst auf dem Parkplatz rangierte und dabei ein geparktes Fahrzeug touchierte. Sodann rangierte er weiter und war haarscharf davor, mit einem weiteren Pkw zu kollidieren. Dies hatte er jedoch noch abwenden können und rangierte wieder rückwärts - allerdings gegen einen Laternenpfosten und einen Poller. Der Fahrer habe dann zunächst einen angrenzenden Parkplatz aufgesucht, dort kurz gehalten und sich dann entfernt.

An dem Pkw können später entsprechende Unfallspuren festgestellt werden. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

