POL-PDKO: Oberwesel. Schwerverletzte Person ohne Erinnerung

Oberwesel (ots) - Am Montag, 30.04.2018, gegen 23:25 Uhr wurde ein 17-jähriger Jugendlicher am Ortseingang von Oberwesel an der B 9 von seinem Bekannten mit einer schweren Kopfverletzung angetroffen. Der Jugendliche konnte und kann sich nach wie vor nicht daran erinnern wie es zu der Verletzung kam. Die Polizeiinspektion Boppard sucht Zeugen, welche Aufschluss zu dem Geschehen geben können, und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

