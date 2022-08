Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Bad Marienberg

56470 Bad Marienberg (ots)

Am Freitag, den 19.08.2022, kam es im Zeitraum von 6:30 bis 7:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Bad Marienberg. Ein in der Danziger Straße am Fahrbahnrand abgestelltes Wohnmobil wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt. Möglicherweise wurde der Schaden durch einen Reise- oder Linienbus verursacht. Entsprechende Zeugenhinweise werden durch die Polizei derzeit überprüft. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.

